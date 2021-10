JO de Pékin : Allumage de la flamme perturbé par un drapeau tibétain

La flamme olympique pour les Jeux olympiques de 2022, qui auront lieu en Chine, a été allumée lundi à Olympie. Des manifestants ont tenté de troubler ce rituel.

Seuls étaient présents Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou, des représentants des comités olympiques grec et chinois et des journalistes accrédités. Des manifestants s’y sont tout de même invités et ont tenté de déployer un drapeau tibétain et une banderole, avant d’être arrêtés par un employé de sécurité, selon un photographe de l’AFP.