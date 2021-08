JO de Tokyo - Allyson Felix a désormais son trône dans l’histoire olympique

«Que demander de plus?»

«Cela peut paraître cliché mais j'ai l'impression de faire bien plus que seulement de la course à pied, a indiqué Allyson Felix après la course. Je ne suis pas à tout prix à la recherche de plus de médailles, mon plus grand challenge a été de revenir. Plus tôt dans la journée, j'ai regardé de nouveau des vidéos tournées lorsque j'étais à l'hôpital avec Camryn (ndlr: sa fille née grande prématurée en 2018), ces moments très difficiles, j'ai puisé là-dedans. À un moment donné, je n'étais même pas sûre de pouvoir revenir à ce niveau. Et je suis là, aux Jeux olympiques à 35 ans. Que demander de plus? […] On travaille pour changer les mentalités du milieu du sport. Cela va être une longue bataille. J'estime que les mères méritent autant de soutien financier que les autres, il y a encore du travail. J'espère avoir attiré l'attention sur ce genre de choses.»