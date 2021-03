États-Unis : Aloe Blacc a encore des inédits en stock avec Avicii

Le chanteur américain avait collaboré à plusieurs reprises avec le DJ avant son décès. Il n’a pas encore publié tous leurs travaux en commun.

Il se pourrait bien qu’ Aloe Blacc sorte prochainement du neuf avec feu Avicii , décédé en 2018. C’est en tout cas ce que l’Américain, 42 ans, a laissé entendre dans les colonne du « Daily Star ». «Oui, j’ai bien encore quelques titres», a-t-il confirmé avant de préciser d’emblée qu’il n’était pas du tout certain que le label d’Avicii ou que ses héritiers soient d’accord pour sortir ces morceaux. Selon lui, le principal écueil est que la plupart de ces titres ne sont pas terminés: «Certains le sont, d’autres pas. S’ils ne le sont pas, comment les finir s’il (ndlr: Avicii) ne peut pas donner sa bénédiction dessus?» Dans tous les cas, Aloe Blacc a affirmé que le mot de la fin ne lui reviendrait de toute façon pas. «J’ai laissé tout ça entre les mains des gens qui prennent des décisions», a-t-il dit, sous-entendant donc que la maison de disques du DJ tout comme ses héritiers étaient au courant que ces inédits dormaient du côté de chez Blacc.

Pour rappel, l’Américain a connu un succès monstrueux grâce au single «Wake Me Up» (2013) d’Avicii sur lequel il avait posé sa voix. Les deux artistes avaient également collaboré sur «Black and Blue», également en 2013. Plus récemment, Aloe Blacc avait publié la collaboration «SOS» qui s’était retrouvée sur l’album posthume d’Avicii sorti en 2019.