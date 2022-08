Formule 1 : Alonso pas tendre à la radio avec Hamilton

Fernando Alonso s’est lâché à la radio au moment de critiquer Lewis Hamilton. La cause du courroux de l’Espagnol, un accrochage durant le premier tour du GP de Belgique.

Lewis Hamilton dans les airs. AFP

Les premiers kilomètres à Spa-Francorchamps sont toujours spectaculaires, avec cette piste propice aux dépassements. Et lors du premier tour du Grand Prix de dimanche, non seulement il y a eu des dépassements, mais il y a aussi eu un accrochage. L’incident a concerné deux anciens coéquipiers, Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Accrochage dans le premier tour

Après avoir pris l’aspiration de l’Alpine lors de la longue ligne droite de Kemmel, le Britannique a tenté de passer l’Espagnol en lui faisant un extérieur à la chicane des Combes. Problème, régler son sort pareillement à un adversaire à cet endroit du circuit relève de l’impossible. Il faut a minima laisser de la place au pilote à l’intérieur et le passer dans la suite de la chicane, ce que Hamilton, impatient, n’a pas fait.

Dès lors, Alonso a vu la Mercedes lui tourner dessus. S’en est suivi un décollage du train arrière de Hamilton, ce qui a précipité son abandon (le premier de la saison), sa voiture étant trop endommagée pour continuer.

De retour en piste, Alonso ne s’est pas gêné pour allumer à la radio le septuple champion du monde. «Quel idiot. Me fermer la porte depuis l’extérieur. On a eu un méga départ mais ce gars sait uniquement conduire et prendre des départs depuis la première place», a lâché le futur pilote d’Aston Martin.

Un tour plus tard, au moment de passer à côté du pilote hors course et de sa voiture, Alonso a même agité son doigt à l’intention de Hamilton afin de lui signifier tout son mécontentement.

Devant les médias, Hamilton a pour sa part reconnu sa culpabilité dans cet accident. «C’est ma faute. J’étais devant mais il était dans mon angle mort. Je pensais lui avoir laissé assez d’espace mais en revoyant les images je n’en ai pas laissé», a-t-il déclaré.

Vieille rivalité

Cet accrochage constitue un nouvel épisode dans la rivalité entre Hamilton et Alonso, initiée en 2007 lorsque les deux hommes étaient au volant d’une McLaren. Les deux champions du monde ont beau ne plus aspirer aux mêmes positions depuis plusieurs années déjà, leur rivalité n’est pas éteinte pour autant. Si leur relation s’est pacifiée avec le temps, les deux légendes ne s’apprécient pas plus que ça pour autant.