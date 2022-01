Burkina Faso : Alors que la confusion règne, des militaires disent avoir pris le pouvoir

Des militaires en uniforme ont annoncé, lundi, à la télévision nationale, avoir pris le pouvoir au Burkina Faso. Pourtant, la situation reste très confuse, notamment à propos du président Kaboré.

Président exfiltré?

Contestation grandissante

Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antidjihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences djihadistes et son impuissance à y faire face.

Sahel déstabilisé par les djihadistes

Dimanche, des soldats s’étaient mutinés dans plusieurs casernes, pour réclamer le départ des chefs de l’armée et des «moyens adaptés» à la lutte contre les djihadistes, qui frappent ce pays depuis 2015. Ces mutineries sont survenues alors que le Sahel est de plus en plus déstabilisé par les djihadistes, qui frappent aussi le Niger et le Mali voisin, pays qui a été le théâtre de deux coups d’État en quelques mois.