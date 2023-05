Pakistan: Les heurts continuent, l’ex-Premier ministre en prison

De violents heurts ont éclaté entre les partisans du Pakistan Tehreek-e-Insaf, le parti d’Imran Khan, et la police à l’annonce, mardi, de l’arrestation de l’ex-Premier ministre. Les violences ont continué mercredi.

De violents heurts ont éclaté entre les partisans du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), le parti d’Imran Khan, et la police à l’annonce, mardi, de l’arrestation de l’ex-Premier ministre lors d’une convocation judiciaire pour une affaire de corruption. Des protestataires ont fait irruption dans la résidence du commandant militaire de Lahore et ont bloqué les grilles d’entrée du quartier général de l’armée à Rawalpindi, près d’Islamabad.

Mercredi, les écoles ont été fermées dans tout le pays et l’accès aux réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook restreint par les autorités. À midi, les manifestants avaient bloqué certaines routes menant à Islamabad. D’importantes forces de sécurité ont été mobilisées dans la capitale, à l’extérieur du bâtiment de la police, où le tribunal spécial s’est réuni pour juger de nouveau l’ancien Premier ministre.

«Nous sommes aux côtés d’Imran Khan et nous le soutiendrons jusqu’à la mort.»

«S’ils pensent que l’arrestation d’Imran Khan va nous démoraliser, ils se trompent lourdement», a déclaré l’un de ses partisans, Niaz Ali, à Peshawar, où plusieurs monuments et bâtiments gouvernementaux ont été incendiés. «Nous sommes aux côtés d’Imran Khan et nous le soutiendrons jusqu’à la mort.»

Les soldats débarquent

Le gouvernement a par ailleurs donné son feu vert au déploiement de soldats dans la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, où près de 1000 manifestants ont été arrêtés et 130 policiers blessés depuis le début des manifestations, mardi. L’ordre émis par le Ministère de l’intérieur ne précise pas la date ni la durée du déploiement demandé par le gouvernement provincial, pas plus que le nombre de soldats.