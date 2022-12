Alors qu’elle vit le pire, des offices cantonaux la baladent

Du sur-mesure

Deux dispositifs sont prévus pour les affections de santé de longue durée, précise Daniela Di Mare. Un Projet d’accueil individualisé, mis en place par le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, avec les familles et l’équipe scolaire, permet la poursuite de la scolarité, en fonction des pathologies. Pour les problématiques de mobilité ou fonctionnelles, l’établissement peut recourir à un assistant en intégration scolaire, qui dépend de la direction générale de l’enseignement obligatoire. Si ces dispositifs «répondent à une très grande majorité de cas», «nous rencontrons chaque année des situations individuelles de maladies rares et complexes»: «Dans ces cas extrêmes, une solution sur mesure, y compris financière, doit être trouvée.»