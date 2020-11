«20 minutes» aux États-Unis«Alors, qui c’est qui se cache dans sa cave maintenant?»

Au lendemain de l’élection et alors que le nom du vainqueur n’était toujours pas annoncé, Washington a préféré le calme et la fête aux violences annoncées.

Au fil de la journée, les opposants au Président ont pris confiance en l’issue finale du vote.

Vitrines brisées: zéro. Visages souriants: plein. Mercredi, la ville de Washington n’a pas sombré dans le chaos tant redouté, malgré les inconnues quant au résultat de la présidentielle. Au contraire, au fur et à mesure que les États étaient attribués aux deux candidats au fil du dépouillement, l’heure a tourné à la fête. Là encore, malgré les incertitudes sur l’issue finale. Mais la direction était prise.

La matinée a été d’abord été délicieusement paisible avec un ciel vierge de tout nuage et des rues très tranquilles. Sur les lieux des rassemblements de la veille au soir, quelques curieux, une armée de journalistes, et un silence qui favorisait l’apaisement des nerfs. Début d’après-midi, quelques manifestants très marqués à gauche ont marché dans les rues. En soirée, après que les médias ont annoncé Joe Biden gagnant dans les états-clé du Wisconsin et du Michigan, le monde a commencé à affluer.

Vers 17h, quelques centaines de personnes étaient présente dans une atmosphère de soulagement. Les gens dansaient, souriaient. «Alors, qui c’est qui se cache dans sa cave maintenant?, a crié une des personnes présentes en regardant la Maison Blanche, en référence aux moqueries du Président contre Joe Biden, dont la campagne a été menée bien souvent depuis sa maison dans le Delaware.

Donald Trump, derrière les grillages et entre les murs de la Maison Blanche, n’a fait aucune apparition. Ses seules paroles ont été publiées sur Twitter, où il n’a eu de cesse de faire étalage de ses enfantillages d’homme à l’égo blessé et de contester la validité du dépouillement qui, de façon inéluctable, lui devenait de plus en plus défavorable.

Sur le Black Lives Matter Plaza, on ne voulait même plus parler de politique. «On s’en fout de ce qu’il peut dire, et on s’en fout que Biden n’ait pas encore été annoncé gagnant. On veut juste sortir de cette ambiance morose. On veut juste s’amuser à nouveau», nous a dit une habitante de la capitale.

«Georgia on his mind»

En soirée, la foule a commencé à se dissiper. Du côté des résultats, les deux derniers États dont Joe Biden avait besoin pour gagner, l’Arizona et le Nevada, ne progressaient pas dans la publication du dépouillement. Et dans la nuit de Washington, le ciel de Joe Biden s’est encore éclairci vers le Sud. La Géorgie publiait des résultats, et l’avance de Trump sur le candidat démocrate commençait à fondre. «Si on perd la Géorgie, c’est terminé», reconnaissait un conseiller de campagne de Donald Trump à un journaliste de CNN.