Le Cap : Alors qu’il était maîtrisé, l’incendie au Parlement a repris de plus belle

Les pompiers sud-africains luttaient à nouveau lundi après-midi contre de longues flammes s’échappant de l’imposante bâtisse.

Pourtant quelques heures plus tôt, les secours avaient déclaré être venus à bout de la catastrophe. Les équipes de nuit avaient passé la main, quittant les lieux au volant des camions sous les bravos des passants et de journalistes postés à la grille, dans un soulagement général. Mais ils avaient mis en garde: à l’intérieur de cet enfer, la température restait incroyablement élevée par endroits, au-delà de 100 degrés Celsius.

Feu dompté durant la nuit

«Le feu a repris dans le toit du bâtiment abritant l’Assemblée nationale», a déclaré le porte-parole des pompiers de la ville, Jermaine Carelse. La veille, la salle boisée aux fauteuils en cuir où siègent les députés avait été totalement dévastée. Dans cette partie la plus récente du vaste édifice composé de trois bâtiments datant de différentes époques, les pompiers avaient réussi à dompter les flammes dans le courant de la nuit, laissant alors apparaître une carcasse noire et trempée, tristes restes de la Chambre.

Un homme de 49 ans a été arrêté dimanche dans l’enceinte du Parlement et inculpé pour «vol avec effraction et incendie criminel». Il sera présenté mardi à la justice.

Trou béant dans le toit

Le feu a démarré dimanche vers 5 h (4 h en Suisse), dans l’aile la plus ancienne de l’édifice, achevée en 1884, aux anciennes salles recouvertes de bois précieux et ornées de riches tissus. Cette partie historique abrite une librairie et un musée. Là, le toit a été entièrement détruit laissant un trou béant mais l’inestimable collection de livres et œuvres d’art semble avoir été épargnée.