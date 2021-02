En 2021, 20 minutes fête ses 15 ans

Pour l’occasion, et tout au long de l’année, nous repartons à la rencontre de celles et ceux qui ont fait la Une du journal depuis le 8 mars 2006. Cette semaine, on a visité la Fondation Barry de Martigny. Sur place, on y a retrouvé la chienne Zaskia, qui avait eu l’honneur du journal en 2011, quelques semaines après sa naissance.