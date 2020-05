Glaris

Alpes glaronaises secouées par 14 séismes

Une série de tremblements de terre est enregistrée dans le Sernftal depuis le début de semaine. La secousse la plus forte, de magnitude 3,1, s’est produite mardi.

Cette secousse, ressentie par plusieurs personnes, est la plus forte enregistrée depuis le début de la séquence. Entre mardi et jeudi midi, le SED a localisé 13 autres séismes, dont deux ressentis faiblement près de l'épicentre. De magnitude 2,9 et 2,8, les secousses se sont produites mercredi respectivement à 02h55 et 09h11, indique le SED.