Suisse

Alpes glaronnaises secouées depuis quelques jours

Depuis mardi, une succession de petits séismes frappe la région d’Elm, dans les Alpes glaronnaises. Il ne devrait pas y avoir de dégâts.

Cette secousse, ressentie par plusieurs personnes, est la plus forte enregistrée depuis le début de la séquence. Entre mardi et jeudi midi, le SED a localisé 13 autres séismes, dont deux ressentis faiblement près de l’épicentre. De magnitude 2,9 et 2,8, les secousses se sont produites mercredi respectivement à 02 h 55 et 09 h 11, indique le SED.