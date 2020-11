Afrique : Alpha Condé dément une «chasse aux sorcières» en Guinée

Malgré les interpellations ces derniers jours de figures de l’opposition, le président guinéen Alpha Condé a assuré que personne n’était «ciblé».

Cinq figures de l’opposition étaient toujours retenues par la police ou aux mains de la justice à Conakry vendredi soir, selon leurs avocats. Cellou Baldé, ancien député, s’est rendu de lui-même vendredi à la direction de la police judiciaire, où se trouvaient déjà Ousmane Gaoual Diallo, Abdoulaye Bah et Etienne Soropogui depuis jeudi, et Ibrahima Chérif Bah depuis mercredi.

Les cinq hommes figurent parmi les six opposants déclarés comme «activement» recherchés à la suite des violences électorales, et plus précisément pour avoir «proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics». Quatre d’entre eux sont des responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le parti dirigé par le principal challenger d’Alpha Condé à la présidentielle, Cellou Dalein Diallo, qui conteste farouchement le résultat du scrutin, entaché selon lui de fraudes massives.