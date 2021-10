Résultats financiers : Alphabet dépasse largement les attentes au troisième trimestre

Alphabet, la maison-mère de Google, a dégagé 17,4 milliards de francs de bénéfices au troisième trimestre, avec une augmentation de son chiffre d’affaires de 41%.

Le patron de Google, Sundar Pichai, à San Francisco le 19 mars 2019. AFP

Alphabet, la maison-mère de Google, a vu son chiffre d’affaires bondir de 41% au troisième trimestre, à 65 milliards de dollars, le géant d’internet dégageant 18,9 milliards de dollars (17,4 milliards de francs) de bénéfice net, bien au-delà des attentes du marché.

Le numéro un mondial de la publicité en ligne, qui est sous le coup de nombreuses enquêtes et poursuites pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles, continue de récolter plus de recettes aussi bien grâce à YouTube que par son moteur de recherche.

De juillet à septembre, son service de vidéos a ainsi vendu pour 7,2 milliards de dollars (6,6 milliards de francs) d’espaces publicitaires finement ciblés en fonction des contenus et des utilisateurs, contre 5 milliards à la même période l’an passé, d’après un communiqué de résultats paru mardi. Son activité de cloud (informatique à distance), a réalisé près de 5 milliards de dollars (4,6 milliards de francs) de chiffre d’affaires, en hausse de 45% sur un an.

«La transformation numérique et la transition vers le travail hybride (au bureau et à distance, ndlr) continuent, et nos services de cloud aident les organisations à collaborer», a indiqué Sundar Pichai, le patron de la firme, dans un communiqué. Pour le trimestre en cours, celui des fêtes de fin d’année, Alphabet espère en outre se faire une place sur le marché des smartphones. Il a sorti ce mois-ci le Pixel 6, une nouvelle gamme d’appareils avec un processeur conçu par Google et de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Enquêtes et procès

Mais le moteur de Google reste la publicité. Le groupe californien détient 28,6% du marché publicitaire numérique mondial en 2021, selon le cabinet eMarketer, juste devant son voisin Facebook et ses 23,7% de parts du gâteau.

En plus du moteur de recherche devenu synonyme d’internet, et de YouTube, le groupe dispose d’une galaxie de services, de la cartographie (Google Maps) aux courriels (Gmail) qui sont massivement utilisés par les internautes, et donc prisés des annonceurs. Mais cette domination du secteur lui vaut depuis plusieurs années de nombreuses enquêtes, amendes et poursuites.

Bruxelles a annoncé en juin l’ouverture d’une enquête contre Google pour des pratiques anticoncurrentielles dans les technologies d’affichage publicitaire en ligne, juste après que l’Autorité de la concurrence française lui a imposé une amende de 220 millions d’euros (235 millions de francs) et ait exigé des réformes.

«Monopole illégal»

Fin 2020, Google a été visé par trois procédures antitrust aux États-Unis. Une coalition de 38 États et territoires américains l’a notamment accusé en décembre d’exercer un «monopole illégal» sur la recherche en ligne et la publicité. Les élus américains entendent aussi resserrer la vis avec des règles antitrust plus strictes.

En juin, une commission parlementaire a approuvé une série de projets de loi qui ouvrent la voie à une transformation de l’économie numérique et à de potentiels démantèlements de Google, Facebook, Apple et Amazon. Ces sociétés n’auraient par exemple plus le droit d’opérer des plateformes pour des entreprises tierces tout en proposant des services concurrents.

Les élus cherchent aussi à empêcher la Silicon Valley de faire passer ses produits ou services en priorité -- avec Google en ligne de mire. Et les plus gros groupes n’auraient plus le droit d’acquérir des concurrents. Alphabet a réalisé environ 150 milliards d’euros (160 milliards de francs) de chiffre d’affaires l’an dernier, dont plus de 80% provenaient de la publicité en ligne.

Lourde perte pour Twitter Twitter a enregistré au troisième trimestre une très lourde perte de 537 millions de dollars (494 millions de dollars), lié à un accord amiable avec des actionnaires qui s’estimaient lésés, mais a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires publicitaire quand d’autres acteurs du secteur ont souffert. Pour autant, malgré ce trou d’air, les investisseurs ont bien accueilli ces résultats, le titre prenant 2,95% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street. Le groupe à l’oiseau bleu a en effet enregistré un chiffre d’affaires conforme aux attentes, à 1,28 milliard de dollars (1,18 milliard de francs), avec des revenus publicitaires en hausse de 41% sur un an et même de 8,5% d’un trimestre sur l’autre. Twitter tire ainsi son épingle du jeu ce trimestre quand d’autres réseaux sociaux, en premier lieu Facebook, ont souffert des effets d’une mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone.