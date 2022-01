Formule 1 - Alpine et Alain Prost se séparent, l’ex-pilote vide son sac

L’ancien pilote Alain Prost ne sera plus directeur non exécutif de l’écurie de Formule 1 Alpine pour la saison 2022. L’écurie française a communiqué la nouvelle lundi soir sur son site internet. Mais les formes n’ont pas plus à l’ex-pilote, qui a déclaré sur son compte Instagram être «très déçu par la façon dont la nouvelle a été annoncée». «Il avait été convenu que la nouvelle allait être annoncée ensemble avec Alpine. Aucun respect, désolé», a écrit le Français.