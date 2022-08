Vaud : Un alpiniste secouru sur le glacier de Plan Névé

Une équipe de la Rega est partie de la base de Sion, emmenant deux spécialistes du secours héliporté du Club alpin suisse. Ceux-ci ont d’abord été descendus au treuil près de la zone, afin de sécuriser l’intervention de la médecin et de procéder à l’évacuation des deux autres alpinistes. Les secouristes craignaient surtout des chutes de pierres dans le secteur et ont fait en sorte d’exécuter cette mission de sauvetage le plus vite possible, explique la Rega dans un communiqué.