Energie Alpiq a réduit sa perte nette au 1er semestre

L’énergéticien Alpiq annonce que son déficit avant intérêts et impôts a ainsi pu être ramené à 70 millions, contre 206 millions sur la première moitié de l’an dernier.

L’énergéticien Alpiq a contenu son déficit sur les six premiers mois de l’année, avec une perte sèche de 84 millions de francs à comparer avec un découvert de 206 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires s’est contracté de 18% à 1,83 milliard, mais les amortissements et dépréciations ont fondu de 324 à 65 millions.