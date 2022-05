football: Altach est sauvé: l’incroyable tour de force de Ludovic Magnin

Parce que le championnat autrichien ne jouit pas d’une cote d’enfer en Suisse, la valeur de l’exploit sera peut-être amoindrie. Qu’elle vole haut pourtant! Il faut parler d’une résurrection. Ludovic Magnin a redonné vie à une équipe morte autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet hiver encore, le SCR Altach n’existait plus sur le terrain, n’existait plus dans le cœur de sa région et pouvait préparer sa descente en deuxième division sans que cela n’émeuve grand monde. Vendredi, le club du Vorarlberg s’est offert le match dont il n’osait même plus rêver. Une victoire, celle du maintien, face à Tirol, 2-1. Point final d’une histoire grandiose.