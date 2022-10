Canton de Neuchâtel : Altercation à l’arme blanche à la gare

de Chambrelien

Secouru dans un premier temps par les passagers du train qui ont avisé la police, le blessé a par la suite été pris en charge par une ambulance Roland et un médecin du SMUR à la gare des Hauts-Geneveys. Âgé de 35 ans et domicilié dans la région, il a finalement été héliporté par la REGA à l’Hôpital de l’Île à Berne. Ses jours ne sont actuellement pas en danger.

Dispute dans l’après-midi

L’arme blanche utilisée a elle aussi pu être retrouvée. Des premiers éléments recueillis, il ressort qu’une dispute qui aurait eu lieu plus tôt dans l’après-midi entre les deux intéressés soit à l’origine de cette altercation survenue en gare de Chambrelien.

Ces événements ont nécessité l’engagement de sept patrouilles de la police neuchâteloise, du service forensique et de la police judiciaire. Le train a été arrêté pendant plus d’une heure pour les besoins de cette intervention. Une procédure pénale a été ouverte par la procureure de permanence et des investigations sont en cours afin d’établir les circonstances de cette affaire.