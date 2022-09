Genève : Altercation aux Bastions: une jeune femme blessée

Une rixe a eu lieu dans le parc des Bastions, vers 21h15, mercredi. Elle a mêlé quatre personnes, deux hommes et deux femmes. L’une d’elles a été blessée et a dû se rendre aux HUG, indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise, confirmant des informations de la «Tribune de Genève» et de «Blick». Les faits se sont produits devant les toilettes situées près du kiosque. À l’arrivée des forces de l’ordre, deux individus de 18 et 21 ans ont voulu prendre la fuite avant d’être interpellés.