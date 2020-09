Genève : Alternatiba Léman dans les pas de la marche pour la paix

La pandémie a stoppé l’importante marche reliant New Delhi à Genève. En soutien, le 6e festival Alternatiba Léman a organisé un riche programme le 26 septembre.

La grande marche pour la justice et la paix prévue de New Delhi à Genève a été interrompue par l’apparition du coronavirus. Pour la prolonger, le 6e festival Alternatiba Léman se met dans ses pas. Des dizaines de participants arriveront depuis la France les 25 et 26 septembre dans le canton.