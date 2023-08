luxe: Cette Rolex ne coûte que 750 francs – mais ne donne pas l’heure

À l’instar des très convoités sacs Birkin d’Hermès, les listes d’attente sont également longues pour les montres Rolex. Et ce, même s’il n’est pas rare que celles-ci affichent des prix à cinq chiffres.

Les personnes qui rêvent d’une montre de luxe sans pouvoir se la payer peuvent se tourner vers les montres de Pony McTate. L’artiste néo-zélandaise passe des heures à réaliser des copies de Rolex au crochet. Et celles-ci connaissent un vif succès sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, Pony McTate ne fait pas que crocheter la montre, elle réalise aussi son écrin. Il faut jusqu’à trois semaines à la créatrice pour confectionner l’œuvre d’art.

«Tout a commencé par une blague»

Depuis plus de dix ans, Pony McTate crée des œuvres d’art au crochet, écrit pour des magazines et commercialise ses modèles au crochet en ligne. Selon elle, l’histoire des montres a commencé par une blague, en 2020. «L’un de mes amis, fan de montres, m’a taguée dans un post de Rolex et m’a suggéré de réaliser quelque chose de ce genre au crochet», ajoute-t-elle. Quelque temps plus tard, un inconnu lui a commandé deux Rainbow Daytona. «C’est ce que j’ai fait et mes montres sont devenues virales en ligne. C’est comme ça que tout s’est passé», dit-elle.

«Elle a rarement besoin d’être réparée et affiche l’heure exacte deux fois par jour», écrit la créatrice à propos de la Rainbow Daytona. Dans la partie inférieure de l’image, on aperçoit le modèle d’origine en guise de comparaison. INSTAGRAM/PONYMCTATE

Depuis, des admirateurs du monde entier flashent sur les montres crochetées qui s’écoulent surtout en Allemagne et au Moyen-Orient. Pony McTate dit ne pas avoir été une grande fan de montres avant ce projet. Entre-temps, les choses ont changé. «J’apprécie la beauté et le design des montres et je m’intéresse aussi à l’aspect sociologique. La valeur que nous attribuons aux produits de luxe et ce que cela révèle de nous-mêmes», dit-elle.

«Bien sûr, certains trouvent ça kitsch»

Au cours des dernières années, les montres de Pony McTate ont donné naissance à une grande communauté de fans. «Les gens apprécient le côté ludique des pièces et la blague. Mes créations rendent les montres de luxe plus accessibles et elles sont tout aussi portables. Elles indiquent même l’heure exacte deux fois par jour!» ironise-t-elle. Comme c’est souvent le cas avec l’art, les pièces ne peuvent pas plaire à tout le monde. La créatrice a conscience que certains trouvent ce qu’elle fait «kitsch», mais cela ne la décourage pas: «Les montres sont innovantes et fabriquées avec minutie. Je pense qu’il y a de la place pour les deux types d’artisanat dans l’univers des montres», dit-elle.

Au prix d’environ 750 francs, les Rolex crochetées sont certes bien moins chères que les vrais modèles. La mauvaise nouvelle est que vous n’échapperez pas au délai d’attente d’environ trois mois qui existe aussi chez la pro du crochet.