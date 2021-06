Body Positive - Alva Claire: mannequin plus size et bombe en dessous sexy

Sa ténacité a payé. Voilà plus de 10 ans qu’Alva Claire roule sa bosse dans le mannequinat. Et sa carrière n’a décollé que récemment. Aujourd’hui, la Britannique, âgée de 29 ans, est un des modèles plus size les plus sollicités du monde. Elle fait partie des trois mannequins grande taille qui ont présenté des modèles de la collection printemps-été 2021 de Versace. C’est la première fois que la maison italienne recourait à de filles qui ne sont pas minces. Alva apparaît aussi dans la nouvelle campagne de H&M où elle porte une robe issue de la collaboration entre le label californien Brock Collection et le géant suédois.