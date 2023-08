Alycia Debnam-Carey dit adieu aux zombies

La comédienne australienne Alycia Debnam-Carey a commencé sa carrière à l’âge de 8 ans. IMAGO/Cover-Images

À tout juste 30 ans, l’actrice Alycia Debnam-Carey a décidé d’abandonner les zombies de «Fear the Walking Dead». Elle arrive sur Amazon Prime dans la série «Les fleurs sauvages», adaptation du best-seller, à voir dès le 4 août 2023, qu’elle a tournée dans son pays natal, l’Australie.

La série «Les fleurs sauvages» marque un tournant dans votre carrière puisque vous incarnez une fille qui, après le meurtre de ses parents, part vivre avec sa grand-mère dans une ferme de fleurs. Pourquoi ce choix?

Adieu les zombies! Je reste reconnaissante à «FTWD» où j’ai tellement appris de mon métier. Avec «Les fleurs sauvages», je savais que j’allais entrer dans la peau d’une fille qui découvrait des secrets de famille terribles. C’est stimulant d’aller au bout d’une démarche dramatique. J’ai appris à prendre confiance en moi mais aussi à oublier les scènes intenses à la fin d’une journée de tournage. Moi, je prends une bonne douche, un verre de vin, j’écoute de la musique et j’oublie les larmes et drames que vit mon personnage. Heureusement que je ne reste pas 24 heures sur 24 dans la peau d’une fille aussi intense (rire).

Regrettez-vous votre départ de «Fear the Walking Dead»?

Non, car il était temps de me lancer dans d’autres aventures. Je suis fidèle et j’avais promis aux producteurs de rester jusqu’à ce qu’ils trouvent une façon satisfaisante de terminer l’histoire de mon personnage, Alicia Clark. On m’a aussi donné l’opportunité de passer derrière la caméra en signant la mise en scène d’un épisode dans ma dernière saison. Mais j’ai passé presque une décennie dans cette série. J’avais 21 ans au début du tournage. J’ai envie de nouveaux challenges et de changer de registre.

Qu’aimeriez-vous tourner?

Une comédie serait la bienvenue après toutes ces histoires dramatiques de zombies, non? (rire). J’aimerais aussi tourner en costume d’époque dans un film historique qui se déroulerait chez moi, en Australie.

Est-ce que votre pays vous manque?

La pandémie m’a fait réaliser à quel point ma famille et mes amis me manquaient. Dès que j’ai eu l’opportunité, je suis rentrée à Sydney alors que Los Angeles était devenue ma base pour ma carrière. Tout me plaît à Sydney, la ville, les gens, la possibilité de nager tous les jours…

Vous êtes également la star de la série «Saint X» disponible depuis peu sur Disney+…