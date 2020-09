© SRK, Ruben Ung/ Croix rouge suisse

Environ 155’000 personnes atteintes de l’alzheimer vivent en Suisse. En moyenne une à trois personnes (membres de la famille ou amis) aident et accompagnent chaque patient au quotidien et dans la durée. «De par leurs liens avec les personnes malades, la prise en charge par les proches aidants est chronophage et exigeante sur le plan émotionnel. C'est un grand engagement qui mérite enfin une reconnaissance sociale. Dans de telles situations, bénéficier régulièrement d’un congé vaudrait son pesant d'or», suggèrent Bea Heim et Roland Grunder, les coprésidents du Conseil suisse des aînés (CSA).

Plus de deux mille millions dépensés En 2017, selon l'assurance obligatoire des soins (AOS), environ 497 000 patients se sont fait soigner dans un cabinet psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire. Rapporté à la population, cela correspond à un taux de 59 personnes pour 1000 assurés. Soit 61 pour 1000 chez les adultes (19 ans et plus) et 42 pour 1000 chez les enfants et adolescents. Dans le domaine de la psychiatrie, les coûts à la charge de l'AOS ont atteint 2075 millions de francs en 2017, rappelle l’Observatoire suisse de la santé. D’autre part, selon l’Office fédéral de la santé, 7% des hospitalisations sont dues à des troubles mentaux ou du comportement en 2017. Cela représente 69’898 patients. La classe d’âge des 45 à 64 ans est la plus touchée.

«Les proches aidants sont au bout du rouleau. Et cet épuisement a des répercussions sur leur rendement au travail ainsi que sur leur santé. Une meilleure répartition de la prise en charge permettrait au secteur public d’économiser des centaines de millions par année», analyse Roland Grunder.

Alléger la charge et améliorer la stratégie nationale

Pour remédier à cette situation préjudiciable, l’entité qui porte la voix des seniors au niveau national invite la Confédération, les Cantons et les Communes à «créer des structures basées sur les besoins pour alléger la charge des proches aidants». Reprenant l’avis des institutions spécialisées et la Conférence des directeurs de la santé, le CSA rappelle qu’il est «urgent d'étendre et de concrétiser les bases légales pour la prise en charge des soins». Et pour y arriver, «il faut améliorer la stratégie nationale en matière de démence», avance Roland Grunder.

En Suisse, une personne sur sept reçoit une aide informelle au moins une fois par semaine de la part de proches. Chez les 85 ans et plus, c’est une personne sur trois. Pour info, il faut rappeler que plusieurs Cantons ont mis en place un dispositif financier pour aider les proches aidants. Et des structures, dont Pro Infirmis, Pro Senectute, Alzheimer Suisse et la Croix-Rouge, proposent une vaste gamme d’offres de soutien. Rien que dans le canton de Vaud, 86'000 personnes apportent du soutien régulier à un membre de leur entourage et 60% d’entre elles mènent en parallèle une activité professionnelle.