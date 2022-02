Californie : Amanda Bynes demande la fin de sa tutelle

Placée sous la tutelle de sa mère depuis 2013, l’actrice estime que son état de santé mentale s’est amélioré et qu’elle n’a plus besoin de cette protection.

Dans le dossier déposé devant le tribunal, le psychiatre de l’Américaine assure que sa patiente se porte bien et qu’elle ne souffre d’aucun trouble mental apparent. L’avocat de l’héroïne de la série «Ce que j’aime chez toi» a ajouté que l’état de santé de sa cliente s’était amélioré et que la protection de la justice n’était plus nécessaire.