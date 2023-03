«Familles nombreuses: la vie en XXL» : Amandine Pellissard est enceinte de son neuvième enfant

C’est lors d’un live Twitch, le 9 mars 2023, dans l’émission LeBeamTV, qu’Alexandre Pellissard a révélé la nouvelle grossesse de sa femme. Questionné par David Barbet sur les rumeurs qui couraient depuis quelque temps, il n’a pas hésité une seconde à répondre. «Depuis le temps qu’on l’attend, on a essayé, mais ça ne marchait pas. On avait laissé tomber, on avait oublié, on vient tout juste de l’apprendre, il y a une semaine. Elle ne voulait pas que je le dise», a-t-il glissé.