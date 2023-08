Amandine Pellissard à l'hôpital: sa grossesse est en danger

Après son mari, c’est au tour de d’Amandine Pellissard de passer par la case hôpital. Si Monsieur a pu en sortir après qu’on lui a traité un caillot à la jambe , il n’en va pas de même pour celle qui a été révélée par la téléréalité «Familles nombreuses: la vie en XXL». Jeudi 3 août 2023, la Française de 37 ans, qui s’est reconvertie dans le X , a raconté en story Instagram qu’elle était hospitalisée après avoir «senti des pertes inhabituelles qui ressemblaient à des fuites de liquide amniotique». Celle qui a poussé un récent coup de gueule a précisé qu’elle n’avait pas la «forme olympique» et que les nouvelles des médecins n’étaient «pas cool»

En effet, les spécialistes se sont rapidement aperçus que la poche des eaux était fissurée: «J’en perds (ndlr: du liquide amniotique) de façon discontinue. Mais ça se régénère tout le temps.» Dans tous les cas, Amandine doit être très prudente. Si son bébé venait à naître aujourd’hui, il ne ferait que «800 grammes» selon les dires de la mère de huit enfants. Du coup, elle devra rester à l’hôpital jusqu’au terme de la grossesse, en novembre 2023. «Je sais que je ne rentrerai pas chez moi avant d’avoir accouché. Sachant qu’on veut que ça arrive le plus tard possible, il y en a peut-être pour un mois, deux mois, deux mois et demi», a-t-elle encore dit.