Amandla Stenberg: nouvelle héroïne d’une série Star Wars

On m’offre ma propre série «Star Wars» et vous pensez que j’allais dire non (rire)? Non seulement j’ai accepté, mais je vais y mettre tout mon cœur et mon énergie pour que ça soit une réussite. J’avoue que j’ai eu un instant de panique quand on m’a montré les images du concept du feuilleton. Mais dès le lendemain, j’ai démarré mon entraînement d’arts martiaux.