Amateurs de baseball privés de terrain à Genève à cause du foot

Genève : Amateurs de baseball privés de terrain à cause du foot

Le ballon rond plus fort que la batte. Les Tigers et les Dragons, seuls clubs genevois de baseball, font la grimace et craignent pour la survie de leur sport, pratiqué depuis les années 60 au bout du lac. Les deux équipes devront quitter leur terrain de jeu à Vessy, dès mars 2023. Le site sera réaménagé notamment pour y accueillir le Servette FC, qui disposera d’une surface d’entraînement. Le terrain de baseball en fera les frais, relate lundi la «Tribune de Genève».