Suisse : Amateurs de sport de neige, respectez la faune sauvage

Une campagne lancée par l’association Nature & Loisirs appelle les skieurs et les randonneurs à respecter les zones de tranquillité pour protéger la faune.

C’est l’hiver, et les mordus de poudreuse ont hâte de dévaler les pentes et de s’adonner aux joies de la raquette, parfois dans des secteurs hors-pistes. Raison pour laquelle l’association Nature & Loisirs lance une campagne de sensibilisation pour inciter les amateurs à respecter les zones de tranquillité, ainsi que la faune.

L’association, qui regroupe des fédérations sportives, comme Swiss-Ski ou le Club alpin suisse, mais aussi des associations de protection de la nature, comme Pro Natura ou BirdLife Suisse, rappelle que l’hiver est rude pour les animaux sauvages. «La nourriture est rare et le plus souvent, peu nutritive. Les journées courtes offrent peu d’occasions pour se nourrir. Les déplacements dans le manteau neigeux épais sont pénibles et diminuent les forces», relève-t-elle.