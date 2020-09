«Jouer une fois avec des pros d’un niveau incroyable constitue une chance unique pour une musicienne amateure comme moi! C’est entrer dans un autre sphère, c’est tellement beau!» Inspectrice des douanes, Daniela est aussi bassoniste et rêve de se retrouver en juin prochain sur la scène du Victoria Hall. Chauffeur de locomotive, écolière ou cuisinier: 75 musiciens amateurs sélectionnés sur dossier y formeront en effet un ensemble symphonique, pour un concert unique et gratuit aux côtés de 25 professionnels de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR).

Grâce à ce projet inédit en Suisse, l’OSR souhaite «lutter contre la réputation élitiste qui colle encore aux basques de la musique classique», avance son attachée de presse, Helena Misita. L’institution a aussi le désir d’être plus accessible à tout un chacun. «La musique réunit les gens, le but est de prendre du plaisir ensemble.»

Des efforts et de la qualité

Conditions pour les candidats? Avoir 9 ans révolus et pratiquer la musique depuis trois ans au moins, afin de garantir «une connaissance suffisante du solfège et de son instrument, résume le directeur général de l’OSR. Par ailleurs, certaines partitions des oeuvres seront si besoin adaptées au niveau de chacun». Enthousiaste, Steve Roger ne craint pas une interprétation au rabais avec un ensemble musical moins professionnel que d’accoutumée. «Le niveau ne sera évidemment pas celui de l’OSR de tous les jours, heureusement! Mais il y a de très bons amateurs, ils seront coachés et nous aurons de nombreuses répétitions. J’ai vécu pareille expérience il y a quelques années à Paris: cela avait très bien fonctionné.»