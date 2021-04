Controverse : Amazon admet que certains employés doivent uriner dans des bouteilles

Le géant de la distribution a reconnu en fin de semaine que certains de ses chauffeurs étaient contraints de se soulager dans l’urgence, après des témoignages qui ont fait grand bruit sur les réseaux sociaux.

«Nous savons que nos chauffeurs peuvent avoir et ont des problèmes pour trouver des toilettes à cause de la circulation ou parfois de routes rurales, et cela a particulièrement été le cas avec le Covid, lorsque de nombreuses toilettes publiques ont été fermées», a déclaré l’entreprise dans un communiqué publié vendredi.