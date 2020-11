Vente en ligne : Amazon cible désormais la pharmacie

Le géant de la distribution en ligne Amazon élargit son champ d’action en lançant son service de pharmacie en ligne pour les Etats-Unis.

Après les livres, l’habillement, l’ameublement, le streaming, et les produits frais, il ne manquait plus qu’un champ d’action majeur au géant de la distribution en ligne Amazon: les médicaments.

«Alors que de plus en plus de gens cherchent à faire leurs courses du quotidien depuis leur domicile, la pharmacie est un ajout important et nécessaire à la boutique en ligne Amazon», a déclaré dans un communiqué Doug Herrington, responsable des services aux clients en Amérique du Nord.