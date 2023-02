Espagne : Amazon condamné pour avoir fait appel à plus de 2000 faux indépendants

Les personnes prenaient leur véhicule pour les livraisons, alors qu’Amazon aurait dû les salarier. Un syndicat parle d’avancée pour ceux «fournissant des services via des plateformes numériques».

La justice espagnole a condamné le géant du commerce en ligne Amazon pour avoir fait travailler, en tant qu’indépendants, 2166 livreurs qui utilisaient leur propre véhicule pour les livraisons, alors qu’il aurait dû les salarier. Dans ce jugement, rendu jeudi, un tribunal de Madrid spécialisé dans les affaires sociales a estimé que ces travailleurs étaient de «faux indépendants», qui auraient dû être liés via un contrat de travail à la plateforme américaine. Il a, par conséquent, condamné le géant du commerce en ligne à régulariser la situation de ces 2166 personnes en réglant leurs cotisations à la sécurité sociale.

«Une avancée pour le respect des droits des travailleurs»

Cette décision est «une nouvelle avancée» pour le respect des «droits des travailleurs fournissant des services via des plateformes numériques», s’est félicité l’UGT, dénonçant «les situations d’exploitation» qui, «malheureusement, se produisent fréquemment» dans ce secteur.

Ce programme, censé être réservé aux livreurs occasionnels, le plus souvent des particuliers souhaitant arrondir leurs fins de mois, a été déployé en Espagne entre 2018 et 2021. Il n’existe plus dans ce pays «depuis avril 2021», précise Amazon.