Economie: Amazon confirme la suppression de 18’000 emplois, y compris en Europe

Économie : Amazon confirme la suppression de 18’000 emplois, y compris en Europe

1,54 millions d’employés dans le monde

«L’examen de notre planification annuelle (…) a été plus difficile cette année compte tenu de l’incertitude économique et du fait que nous avons embauché massivement au cours des dernières années», dit encore Amazon. Le groupe de distribution a en effet embauché à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l’explosion de la demande, doublant ainsi son personnel mondial entre début 2020 et début 2022. Le groupe comptait fin septembre 1,54 million d’employés dans le monde, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d’activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d’année.

«Amazon a résisté à des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire», assure le patron du groupe américain. «Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide (…). Les entreprises qui durent longtemps passent par différentes phases. Elles ne sont pas en mode d’expansion massive de personnel chaque année», poursuit-il.

Licenciements dans la tech

Ce plan de suppressions d’emplois est le plus important parmi les récentes annonces de réductions d’effectifs qui touchent le secteur de la technologie aux États-Unis. C’est aussi la réduction de personnel la plus massive dans l’histoire de l’entreprise de Seattle. Amazon a vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an au troisième trimestre. Et pour le dernier trimestre, Amazon anticipait en novembre une croissance anémique au regard de ses standards, comprise entre 2% et 8% sur un an, et un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, contre 3,5 pour la même période de 2021. Le groupe doit annoncer ses résultats annuels le 1er février.