Alexa



Amazon corrige une vulnérabilité de son assistant vocal

La firme de cybersécurité Check Point a découvert une faille d'Alexa qui permettait d'accéder aux données personnelles des utilisateurs. Elle n'aurait pas été exploitée.

Le géant américain Amazon a corrigé une vulnérabilité importante de son assistant vocal vedette Alexa. Elle permettait un accès non autorisé aux informations personnelles des utilisateurs, a annoncé jeudi une entreprise de cybersécurité.

«Alexa nous préoccupait depuis déjà un certain temps, étant donné son omniprésence et sa connexion à d’autres dispositifs de l’Internet des objets. Ce sont ces méga-plateformes numériques qui peuvent nous faire le plus de mal», a-t-il mis en garde.