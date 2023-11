Amazon coupe encore 180 emplois dans sa division jeux

Nouvelles suppressions d’emplois chez Amazon. Dans le cadre d’une réorganisation plus large, le géant de l’e-commerce va se séparer de 180 employés supplémentaires de sa division de jeux vidéo Amazon Games, signale le site Aftermath . En avril, la firme avait déjà procédé à la suppression de 100 postes dans cette même unité. Les nouveaux licenciements concernent la totalité de Crown Channel, un canal de la plateforme Twitch soutenu par Amazon qui va fermer, ainsi que l’équipe Game Growth chargée de la croissance des jeux. Amazon va recentrer ses efforts autour de Prime Gaming, la partie de l’abonnement Amazon Prime qui offre des jeux gratuits et des contenus additionnels dans les jeux.

«Nous avons entendu nos clients et nous savons que ce qu’ils attendent le plus, c’est de recevoir des jeux gratuits tous les mois; c’est pourquoi nous affinons notre offre Prime pour nous concentrer davantage sur ce point», a expliqué Amazon. «Ces changements dans notre approche commerciale s’accompagnent de changements dans nos ressources, qui se traduisent par la suppression d’un peu plus de 180 postes», a ajouté Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, dans un e-mail adressé aux employés.