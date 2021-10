Commerce : Amazon déçoit, avec des profits divisés par deux sur un an

Le géant du commerce en ligne a dévoilé ses résultats au troisième trimestre, jeudi. La Bourse n’a pas apprécié.

Augmentation du personnel

Dans son communiqué, le groupe américain met en avant ses nombreux investissements, soulignant qu’il a «quasi doublé son réseau d’entrepôts depuis le début de la pandémie». Fin septembre, près d’1,5 million de personnes travaillaient pour Amazon dans le monde, soit 30% de plus qu’il y a un an, et la firme continue d’embaucher à tour de bras pour satisfaire la demande qui ne faiblit pas, malgré la levée des mesures de confinement dans de nombreux pays.