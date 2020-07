Web

Amazon demande à ses employés de supprimer TikTok de leurs téléphones

Le géant américain du commerce en ligne a demandé à ses employés de supprimer l'application TikTok, dans un contexte de regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de l'humour, de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Amazon n'a pas à ce stade répondu à la demande de confirmation de l'AFP.