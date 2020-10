Commerce en ligne : Amazon embauche 100’000 saisonniers pour les fêtes

Le géant du commerce en ligne a connu un développement phare pendant cette année. Plus de 375’000 emplois ont été crées.

375’000 emplois en plus, 125’000 devenus permanents

Amazon comptait plus de 875’000 salariés à travers le monde fin juin 2020. Fin juillet, à l’occasion de la publication de ses résultats, la firme de Seattle, dans le nord-ouest du pays, avait indiqué avoir déjà créé plus de 175’000 emplois depuis le mois de mars et être en train d’en transformer 125’000 en postes permanents.

Elle en a encore ajouté 100’000 aux Etats-Unis et au Canada mi-septembre. Il s’agit en grande majorité d’emplois dans ses entrepôts, pour préparer les colis et les expédier.

Opposition avec les autres secteurs

Très critiquée par certains élus et régulateurs pour son pouvoir en tant que place de marché dominante, Amazon tente régulièrement de démontrer sa contribution positive à la société, décrivant des conditions de travail avantageuses et des créations d’emplois en interne mais aussi chez ses sous-traitants et dans les entreprises qui vendent leurs produits via sa plateforme.