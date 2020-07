High-Tech

Amazon fait marche arrière par rapport à TikTok

Après avoir demandé à ses employés de supprimer l’application TikTok, le géant américain a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur, ce vendredi.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a envoyé vendredi, «par erreur», un mail à ses employés, leur demandant de supprimer l’application TikTok, dans un contexte de regain de tensions entre la Chine et les États-Unis, a indiqué le groupe. «L’email envoyé ce matin à certains de nos employés l’a été par erreur. Il n’y a aucun changement de politique maintenant à l’égard de TikTok», a indiqué un porte-parole d’Amazon à l’AFP vendredi en fin de journée.

Le géant de la distribution en ligne a envoyé vendredi par mail à ses salariés une note, leur indiquant qu’ils devaient supprimer l’application TikTok pour pouvoir continuer à accéder à leurs e-mails depuis leur téléphone, selon des médias américains. TikTok, plébiscitée par les plus jeunes grâce à ses vidéos autour de l’humour, de la danse et de la musique, appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.