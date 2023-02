Economie: Amazon fait plus de149 milliards de chiffre d’affaires au quatrième trimestre

Économie : Amazon fait plus de149 milliards de chiffre d’affaires au quatrième trimestre

Amazon a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d’affaires de 149,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, un résultat supérieur à ses prévisions et aux attentes du marché, dans un contexte où l’inflation pèse sur les dépenses des consommateurs.

Mais le géant du commerce en ligne a fait des prévisions prudentes pour le trimestre en cours dans son communiqué de résultats publié jeudi: des revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars, au lieu des 125 milliards escomptés par le consensus d’analystes de Factset. Le groupe américain table en outre sur un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars. Le marché attend 4 milliards pour cet indicateur clef de la rentabilité de la plateforme. À Wall Street, son titre perdait plus de 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.