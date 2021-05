Rabais fiscaux : Amazon gagne en justice contre l’UE

L’Union européenne espérait récupérer quelque 250 millions d’euros d’impôts de la part du géant américain de la distribution. Mais la justice en a décidé autrement.

La Commission avait évalué à 250 millions d’euros les avantages indus et avait ordonné leur remboursement en octobre 2017. Mais le Luxembourg et Amazon avaient formé un recours en justice.

Amazon a aussitôt salué cette décision. Le jugement «est conforme à notre position de longue date, à savoir que nous avons suivi toutes les lois applicables et qu’Amazon n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur», a réagi le géant américain de la vente en ligne.

Campagne contre l’évasion fiscale

En revanche, dans une autre affaire jugée mercredi, le tribunal de l’UE a donné tort au Luxembourg et à l’énergéticien Engie dont les montages financiers douteux ont bien constitué un avantage indu. Le groupe français, qui avait été contraint de verser 120 millions d’euros au Luxembourg pour solder ces arriérés fiscaux, a indiqué à l’AFP qu’il étudiait «l’opportunité de faire appel».

Le traitement fiscal extrêmement favorable de grandes entreprises par certains Etats de l’UE, comme la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, est dénoncé par des ONG depuis de longues années. Ces pays sont accusés de chercher à s’assurer investissements et emplois sur leur sol, au prix d’un dumping qui alimente une chute des recettes fiscales en Europe et crée des distorsions de concurrence entre les entreprises.