États-Unis : Amazon lance Luna, son offre de jeux vidéo dans le cloud

Le géant américain cherche à faire sa place au sein de l’industrie des jeux vidéo. Il a annoncé mardi que sa plateforme Luna, jusqu’ici disponible uniquement sur invitation, allait être ouverte à tous aux États-Unis.

Percer dans les jeux vidéo

Avec son lancement officiel aux États-Unis mardi, le groupe propose plusieurs formules d’abonnements. Les joueurs voulant accéder à partir du 1er avril à Luna+ et ses plus de 100 jeux vidéo devront débourser 9.99 dollars par mois. Sont aussi proposées des formules avec uniquement des jeux de l’éditeur Ubisoft (17.99 dollars/mois), avec des jeux destinés à toute la famille (5.99 dollars/mois), avec des jeux rétro comme «Street Fighter 2», «Hyper Fighting», «Metal Slug 3» ou «Castelvania» (4.99 dollars/mois), ou avec des jeux de société en ligne.

Industrie en mouvement

En pleine croissance, l’industrie des jeux vidéo fait l’objet de grandes manœuvres ces derniers mois.

Microsoft, qui commercialise la console Xbox mais aussi une plateforme de jeux en ligne via le cloud, a en particulier mis la pression sur ses rivaux en mettant en janvier la main sur Activision-Blizzard et ses jeux phare comme «Call of Duty» pour près de 69 milliards de dollars. Le groupe américain devrait ainsi devenir le troisième plus gros acteur de l’industrie vidéoludique en termes de chiffre d’affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la PlayStation.