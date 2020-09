Nouveauté : Amazon lance sa plateforme de jeux vidéos à la demande

Luna, plateforme de jeux vidéos à la demande d’Amazon, permettra aux joueurs d’accéder directement à leurs titres préférés via le «cloud».

Manette commercialisée

Une manette Luna sera elle commercialisée pour 49,99 dollars. Elle sera directement compatible avec un PC, un Mac ou une Fire TV ainsi qu’avec des applications pour iPhone et iPad et, ultérieurement, pour Android. «Nous avons créé Luna pour qu’il soit facile de jouer à des jeux excellents sur les appareils que les clients possèdent déjà et qu’ils aiment», a déclaré dans un communiqué Marc Whitten, vice-président chez Amazon en charge des services et des produits de divertissement.