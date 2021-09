Technologie : Amazon lance un robot capable de patrouiller dans les maisons

Présenté par Amazon comme une avancée majeure, le robot «Astro» coûtera 1000 dollars (environ 930 francs) aux États-Unis dans un premier temps.

L’engin à roulettes et tablette peut cartographier une maison et répondre à des commandes vocales pour aller braquer sa caméra dans une pièce ou une autre. Il peut aussi reconnaître des visages, apprendre les habitudes des membres du ménage et rappeler à chacun ses activités. Haut de 60 centimètres et pesant moins de 10 kilos, il coûtera 1000 dollars (930 francs) aux États-Unis dans un premier temps, puis environ 1450 dollars (1345 francs).