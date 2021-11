Frais trop «élevés» : Amazon n’acceptera plus les cartes de crédit Visa britanniques

Le géant de l'e-commerce va refuser les cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni en raison de frais trop élevés. Les cartes de débit, d'autres entreprises ou émises par Visa dans un autre pays restent acceptées.

Le géant internet Amazon a annoncé mercredi qu’il n’accepterait plus les paiements par cartes de crédit Visa émises au Royaume-Uni à compter du 19 janvier 2022, pointant les «frais élevés» pratiqués par l’entreprise américaine de services de paiement. «Ces frais devraient baisser avec le temps, alors que les technologies progressent, mais les coûts restent élevés, voire augmentent», a pointé Amazon mercredi dans un communiqué, ajoutant vouloir «continuer d’innover pour ajouter et promouvoir des options de paiement plus rapides, moins chères et plus inclusives.»