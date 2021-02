États-Unis : Amazon ne veut pas laisser bâiller ses livreurs

Le cybermarchand va déployer des caméras vidéo dans ses fourgonnettes et celles de ses affiliés.

Les chauffeurs engagés au service d’Amazon n’auront pas droit à un écart de conduite. Le géant américain va s’en assurer avec un système embarqué de quatre caméras fournissant une vision à 360 degrés de l’habitacle et de son environnement routier. L’analyse des informations relevées en temps réel permet l’envoi de suggestions automatisées telles que «distraction au volant» et «veuillez ralentir», tout en permettant d’évaluer le chauffeur sur la durée, a expliqué le site The Information.