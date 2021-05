Etats-Unis : Amazon poursuivi aux USA pour abus de position dominante

Le leader mondial du commerce en ligne contraindrait les vendeurs à lui réserver leurs plus bas prix et s’arrogerait jusqu’à 40% du prix du produit vendu.

«Le comportement d’Amazon et sa part de marché prouvent son intention de bâtir un monopole, avec une dangereuse probabilité de succès», détaille la plainte du procureur Karl Racine.

Il reproche au géant du e-commerce d’empêcher les entreprises de vendre leurs produits moins chers ailleurs que sur sa plateforme. Il réclame des dommages et intérêts ainsi que des mesures pour interdire ce genre de pratiques à l’avenir.

Le groupe de Seattle «maximise ses profits aux dépens des vendeurs et des consommateurs forcés de payer des prix artificiellement élevés, tout en nuisant à la compétition et à l’innovation», continue-t-il.

«Amazon est fier de proposer des prix bas sur une sélection large, et, comme n’importe quel magasin, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en avant des offres dont le prix n’est pas compétitif», a-t-il ajouté.

«Capacité de nuire»

«Les demandes du procureur général forceraient Amazon à afficher des prix plus élevés pour les clients, ce qui est paradoxalement contraire aux objectifs essentiels des lois antitrust», a commenté le porte-parole du groupe.

Juges et parties

Mais la pression monte aussi aux Etats-Unis. Google et Facebook font l’objet de poursuites lancées par des autorités fédérales et des coalitions d’Etats américains visant leurs «monopoles», notamment sur la publicité.

Plusieurs enquêtes examinent également les pratiques d’Apple et Amazon, accusées d’être à la fois juges et parties sur leurs plateformes respectives.

Le gouvernement de Joe Biden semble décidé à remettre en cause le pouvoir qu’elles ont accumulé dans leurs secteurs, y compris à la faveur de la pandémie, qui a rendu leurs services encore plus prépondérants.

Le multi-milliardaire Jeff Bezos, fondateur et patron d’Amazon, affirme lui sa différence avec les sociétés de la Silicon Valley, en faisant valoir que son groupe «ne compte que pour 1% du marché mondial de la distribution, et 4% aux Etats-Unis».

Le leader mondial du commerce en ligne et du cloud (informatique à distance) a plus que triplé son bénéfice net au premier trimestre, à plus de 8 milliards de dollars.